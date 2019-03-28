Первый за 7 лет клип Rammstein раскритиковали за использование темы Холокоста

Немецкая группа Rammstein выпустила первый за 7 лет музыкальный клип. Видео снято на песню "Deutschland" с анонсированного на май альбома. Трейлер клипа вызвал резкую критику в Германии за эксплуатацию темы Холокоста, пишет DW со ссылкой на таблоид Bild.
В тизере клипа изображены стоящие на плахе участники группы в тюремных робах; на груди одного из них — жёлтая шестиконечная звезда, которой в нацисткой германии помечали евреев.
Уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн назвал видео "безвкусной эксплуатации свободы творчества". Бывшая глава Центрального совета евреев в Германии Шарлотта Кноблох заявила, что музыканты "перешли красную линию", "инструментизируя и умаляя Холокост".
В полной версии клипа, вышедшей 28 марта на груди участников группы кроме жёлтой звезды нанесены треугольники, которыми в немецких концлагерях отмечали разные категории заключённых.
Группа пока никак не ответила на критику. Запланированный на май студийный альбом станет первым у группы почти за 10 лет.
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