Первый за 7 лет клип Rammstein раскритиковали за использование темы Холокоста

Немецкая группа Rammstein выпустила первый за 7 лет музыкальный клип. Видео снято на песню "Deutschland" с анонсированного на май альбома. Трейлер клипа вызвал резкую критику в Германии за эксплуатацию темы Холокоста, пишет DW со ссылкой на таблоид Bild.

В тизере клипа изображены стоящие на плахе участники группы в тюремных робах; на груди одного из них — жёлтая шестиконечная звезда, которой в нацисткой германии помечали евреев.

Уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн назвал видео "безвкусной эксплуатации свободы творчества". Бывшая глава Центрального совета евреев в Германии Шарлотта Кноблох заявила, что музыканты "перешли красную линию", "инструментизируя и умаляя Холокост".

В полной версии клипа, вышедшей 28 марта на груди участников группы кроме жёлтой звезды нанесены треугольники, которыми в немецких концлагерях отмечали разные категории заключённых.

Группа пока никак не ответила на критику. Запланированный на май студийный альбом станет первым у группы почти за 10 лет.