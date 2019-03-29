В Тверской области найден мёртвым сбежавший с оружием солдат

Сбежавший из части в Тверской области вооруженный военнослужащий, найден мертвым. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа. По предварительным данным, 26-летний сержант-контрактник покончил с собой, сообщил "Интерфаксу" источник.

Ранее сегодня стало известно, что из воинской части в городе Ржеве Тверской области сбежал вооруженный автоматом Калашникова солдат.

По данным источника ТАСС, беглец - сержант Воздушно-космических сил. Помимо автомата он взял с собой более 100 патронов и штык-нож, у него также есть каска и бронежилет. По данным источника "Интерфакса", сержант дезертировал во время несения караула.

Позже в МВД подтвердили эту информацию.