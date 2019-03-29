Федеральная служба безопасности России по меньшей мере два года прослушивала телефонные разговоры бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, арестованного 27 марта по обвинению в создании преступного сообщества и в мошенничестве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

По данным собеседников издания, в материалах уголовного дела Абызова есть расшифровки его телефонных переговоров с другим обвиняемым, бывшим генеральным директором компании "Ру Ком" Николаем Степановым. Прослушка велась с 2017 по 2019 годы — спустя пять-семь лет после событий, ставших поводом для уголовного дела. До 18 мая 2018 года Абызов был членом правительства.

Именно на материалах этих телефонных переговоров Абызова, которые были оглашены на заседании Басманного суда Москвы при избрании меры пресечения для бывшего министра, строится версия следствия о том, что он создал преступное сообщество и вывел за рубеж четыре миллиарда рублей. Адвокаты бывшего министра утверждают, что в расшифровке разговоров такой информации нет, а со Степановым Абызов общался на "бытовые темы".