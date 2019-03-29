Народ саами направил жалобу в ООН на руководство Мурманской области

Представители народа саами, проживающего в Мурманской области, обратились в ООН с жалобой на региональное правительство. Они выразили недовольство тем, что пастбищные земли были переданы местному охотничьему клубу, сообщает "Новая газета".

Саамские активисты считают, что аукцион на право пользования землей был проведен без согласования с коренным населением, проживающим на данной территории. Представители народности считают, что был нарушено гарантированное им законом право на свободное использование земель для традиционного хозяйствования.

По мнению саамов, чиновники нарушили несколько статей международной конвенции о коренных народах и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Активисты обращались с жалобой на ситуацию в администрацию президента России, но помощи не получили.