Испытание. Фильм о жизни у Семипалатинского ядерного полигона

Семипалатинский полигон в Казахстане 40 лет, с 1949 по 1989 год, был местом испытания советского ядерного оружия.

После распада СССР Казахстан, уже в качестве независимой страны, согласился отдать России часть своей территории в аренду под полигоны для испытаний современных вооружений – свыше 86 тысяч квадратных километров. Это больше площади Австрии.

А на загрязненных территориях близ полигонов так и остались жить тысячи людей. Россия платит Казахстану около 20 млн долларов в год: из расчета 2,3 доллара за гектар. Люди, пострадавшие от радиации, получают от государства "полигонные" пособия – около 10 евро в месяц.

"Испытание" – фильм о жизни этих людей, снятый Арутюном Мансуряном.