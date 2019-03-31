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Испытание. Фильм о жизни у Семипалатинского ядерного полигона

Испытание
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Испытание

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Советский Союз проводил ядерные испытания на Семипалатинском полигоне в Казахстане 40 лет. Репортаж о том, как теперь живут люди на загрязненных территориях близ полигона

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Семипалатинский полигон в Казахстане 40 лет, с 1949 по 1989 год, был местом испытания советского ядерного оружия.

После распада СССР Казахстан, уже в качестве независимой страны, согласился отдать России часть своей территории в аренду под полигоны для испытаний современных вооружений – свыше 86 тысяч квадратных километров. Это больше площади Австрии.

А на загрязненных территориях близ полигонов так и остались жить тысячи людей. Россия платит Казахстану около 20 млн долларов в год: из расчета 2,3 доллара за гектар. Люди, пострадавшие от радиации, получают от государства "полигонные" пособия – около 10 евро в месяц.

"Испытание" – фильм о жизни этих людей, снятый Арутюном Мансуряном.

Испытание
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Испытание

No media source currently available

0:00 0:24:14 0:00

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