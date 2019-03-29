Умерла французский режиссёр Аньес Варда

Французский режиссёр Аньес Варда умерла на 91 году жизни. Об этом сообщает издание Variety. Её смерть от рака груди подтвердили в пятницу члены семьи.

Варда — один из самых прославленных французских режиссёров. За фильм "Счастье" (1965) она получила Серебряного медведя Берлинского кинофестиваля. С картиной "Без крыши, вне закона" (1985) — она выиграла Венецианский кинофестиваль. Она удостоена премий Сезар (в том числе — за фильм "Пляжи Аньес" в 2009 году), почётной Золотой пальмовой ветви в Каннах и премии "Оскар" за вклад в киноискусство.

Режиссёра называют человеком, предвосхитившим и начавшим "Новую волну" французского кинематографа. После её смерти единственным оставшимся в живых режиссёром "Новой волны" остался Жан-Люк Годар.