В Брунее будут казнить геев. Клуни призвал к бойкоту отелей султана

Актёр Джордж Клуни призвал бойкотировать находящиеся в США и Европе отели, которые принадлежат властям Брунея. Это государство вводит смертную казнь через побивание камнями за однополую связь и супружеские измены. Соответствующий закон вступит в силу 3 апреля.

В своей авторской колонке в издании Deadline Клуни перечислил девять отелей, принадлежащих подконтрольной султану Брунея структуре. Они находятся в Лондоне, Лос-Анджелесе, Париже, Милане и других городах.

Артист подчеркнул, что, хотя в этих отелях и работают "добрые и отзывчивые люди", потраченные постояльцами и гостями деньги идут в карман тех, кто решил убивать своих граждан за супружескую измену и гомосексуализм.

"Бруней –​ монархия, и конечно ни один бойкот всерьёз не повлияет на изменение этих законов. Но разве мы обязаны платить за такие нарушения прав человека?" – написал Джордж Клуни.

Правозащитники неоднократно критиковали власти Брунея за преследование геев. Сейчас в стране действует закон, по которому за однополую связь могут посадить в тюрьму на десять лет. Amnesty International призвала немедленно остановить введение ещё более жестокой формы наказания.