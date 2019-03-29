C cайта Чемпионат.com исчезло фото, на котором Сечин целует Тимченко

Со спортивного интернет-портала Чемпионат.com исчезла опубликованная ранее фотография, сделанная корреспондентом издания, на которой глава корпорации "Ростех" Игорь Сечин целует предпринимателя Геннадия Тимченко в присутствии министра обороны России Сергея Шойгу.

Все трое посетили финальную игру западной конференции Континентальной хоккейной лиги между столичным ЦСКА и СКА из Санкт-Петербурга, которая состоялась 28 марта в Москве и завершилась судейским скандалом.

Первый гол в ворота питерских армейцев был забит после спорного удаления игрока СКА, а ещё один гол, уже в ворота ЦСКА, был отменён судьёй в связи с "визуальной помехой" вратарю столичной команды. Тренер СКА Илья Воробьёв после матча заявил, что "впервые столкнулся с такой ситуацией". Игра, в которой питерская команда владела подавляющим преимуществом, закончилась в итоге победой ЦСКА со счётом 2:1.

При этом "Ростех" является генеральным спонсором ЦСКА, а глава корпорации Игорь Сечин позиционирует себя как болельщик этой команды. Сергей Шойгу также болеет за ЦСКА, а два его заместителя входят в попечительский совет клуба. Спортивный обозреватель Сергей Микулик в разговоре с Радио Свобода предположил, что спорные судейские решения, принятые во время матча и повлиявшие на его результат, могут быть связаны с этими фактами.

В свою очередь, Геннадий Тимченко является президентом СКА, одновременно занимая должность главы Совета директоров КХЛ.

В редакции Чемпионат.com не смогли объяснить причины, по которым фотография Сечина, Тимченко и Шойгу пропала с сайта. Журналисты посоветовали обратиться за комментарием в пресс-службу "Рамблер Групп". Издание Tjournal направило в пресс-службу соответствующий запрос, но ответа пока не получило.