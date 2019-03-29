Джон Болтон предостерёг другие страны от военной поддержки Мадуро

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предупредил, что действия российских властей и режима Мадуро могут привести к дестабилизации обстановки в регионе, где находится Венесуэла.

Болтон в пятницу заявил, что администрация Белого дома осуждает продолжающееся использование Николасом Мадуро иностранной военной силы в попытке удержаться у власти. По словам советника президента США, речь в данном случае идет о прибытии российских военнослужащих и российских военных грузов в Венесуэлу.

Использование режимом Мадуро военной помощи приведет к дальнейшим репрессиям против народа Венесуэлы, будет способствовать усугублению экономического кризиса и подвергнет риску стабильность во всем регионе, заявил Джон Болтон. Он призвал армию Венесуэлы выполнять конституционные обязанности по защите граждан своей страны.

Советник Трампа по национальной безопасности, в частности, подчеркнул: "Мы решительно предостерегаем силы, находящиеся за пределами Западного полушария, от развёртывания военных средств в Венесуэле или в других частях региона с целью… расширения военных операций. Мы рассматриваем такие провокационные действия как прямую угрозу… миру и безопасности в регионе", – цитирует Джона Болтона "Голос Америки".