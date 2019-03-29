Долги россиян приблизились к историческому максимуму

Долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому рекорду за пять лет. Отношение ежемесячных платежей по кредиту к месячному доходу заёмщика сейчас составляет без малого 10%. Этот показатель почти сравнялся с пиковыми значениями 2014 года. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

Согласно её данным, которые опубликовал ТАСС, это связано с ростом необеспеченного потребительского кредитования. Если тенденция сохранится, ЦБ намерен принять меры. Регулятор не уточнил какие.



При этом долговая нагрузка по ипотеке находится на низком уровне и растёт медленно. По словам Даниловой, это связно с тем, что ипотека - это долгосрочные займы, для которых характерны более низкие процентные ставки, это более комфортный вид кредитования для заёмщиков. Динамика же долговой нагрузки населения во многом определяется ростом необеспеченного потребительского кредитования.

Уровень задолженности жителей России по потребительским кредитам за 2018 год стал рекордным за пять лет. За минувший год граждане набрали рекордное количество кредитов. В конце февраля стали известны данные, согласно которым общая задолженность населения банкам составила почти 15 триллионов рублей. Средняя кредитная нагрузка на одну семью в прошлом году увеличилась до 27%, а средний долг составил 263 тысяч рублей.