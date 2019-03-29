Крупнейший в России производитель троллейбусов уволит 500 человек

Крупнейший в России производитель троллейбусов и электробусов "Тролза" собрался уволить более половины сотрудников. Администрация предприятия, работающего в Саратовской области, планирует сократить 500 человек. Всего на заводе около 800 работников.



Власти региона уже получили уведомление о планируемых сокращениях на предприятии, предупреждён и центр занятости населения города Энгельс, сообщили РБК в пресс-службе губернатора. Глава области Валерий Радаев заявил, что власти намерены оказать необходимую поддержку, чтобы сохранить "уникальный трудовой коллектив". Он надеется, что массовых сокращений удастся избежать.



Саратовское министерство промышленности и энергетики пообещало финансово помочь заводу для исполнения уже имеющихся контрактов и заняться поиском новых заказчиков.



Официальных комментариев представителей компании "Тролза" на момент публикации нет.

В марте 2019 года генерального директора завода "Тролза" Ивана Котвицкого задержали сотрудники ФСБ и Следственного комитета. В ведомствах заявили о причастности задержанного к даче взятки сотруднику налоговой службы в размере 2 миллиона рублей. Таким образом он якобы хотел снизить сумму неуплаченных налогов. Проверка выявила на заводе неуплату налогов на 90 миллионов рублей. Котвицкий был на два месяца отправлен под домашний арест. После задержания директора пресс-служба компании заявила, что это может серьезно повредить предприятию, оказавшемуся в непростой ситуации из-за нехватки оборотных средств.



Ранее предприятие перешло на "особый режим" из-за отсутствия заказов, то есть приостановило работу. Большая часть работников была отправлена в вынужденный отпуск. В феврале этот режим продлили.



Предприятие "Тролза" выпускает 70% всех троллейбусов в России. Они работают на маршрутах в 86 городах страны, в том числе в Москве, Петербурге, Казани, Владивостоке и Севастополе.