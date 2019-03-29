Папа Франциск утвердил закон о наказании за педофилию в Ватикане

Папа Франциск подписал указ, который вводит единый закон о педофилии на территории Ватикана. До этого существовали лишь отдельные тексты, которые частично регулировали этот вопрос. Новые положения будут введены в действие 1 июня.

Новый закон издан в форме апостольского письма, которое содержит двенадцать главных пунктов. Его действие будет распространяться на территорию Ватикана и на дипломатические миссии Святого престола. Согласно тексту, власти Ватикана будут обязаны увольнять всех священников и других работников, осужденных за домогательства. Кроме того, будут созданы процедуры для принятия жалоб на сексуальное насилие. В Ватикане также собираются более тщательно исследовать прошлое потенциальных работников перед принятием их на работу, чтобы избегать трудоустройства людей, допустившихся домогательств.

Введение единого закона папа Франциск обещал во время конференции по теме сексуального насилия, которая прошла в Ватикане в конце февраля. Папа Франциск тогда попросил католические церкви по всему миру разработать процедуры для привлечения к ответственности священников, заподозренных в педофилии.