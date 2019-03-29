Умер журналист Максим Ковальский, ему было 54 года

Умер бывший главный редактор журнала "Коммерсантъ-Власть" Максим Ковальский. Ему было 54 года.

О смерти Ковальского сообщила "Медузе" его подруга и коллега ко "Ъ-Власти" Вероника Куцылло.

Ковальский возглавлял "Власть" с 1999 по 2011 годы. В 2012-2013 годах он был главным редактором проекта Openspace.ru.

Интервью Радио Свобода с Максимом Ковальским "о новом OpenSpace" в 2012 году читайте здесь.

МБХ медиа сообщает, что увольнение Ковальского из журнала "Коммерсантъ-Власть" в 2011 году было вызвано выходом номера со статьей "Яблочный пуй", посвященной фальсификациям на выборах. К статье прилагалась фотография недействительного бюллетеня с призывом к главе государства идти по известному народному адресу.

С 2012 по 2013 год Ковальский был главным редактором проекта Openspace.ru. После его закрытия он вернулся в "КоммерсантЪ" в качестве креативного директора.