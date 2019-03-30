В Москве задержали защитников парка Крылатские холмы

В Москве забрали в полицию двух защитниц парка Крылатские холмы, где начинается прокладка канализации к расположенной на его территории церкви. Одна из задержанных – муниципальный депутат Владислава Горшкова – настаивает, что тяжёлая техника начала заезжать в парк за 10 дней до запланированного начала работ.

В группе "Спасём Крылатские холмы!" в Фейсбуке сообщается, что задержанные пытались зафиксировать нарушения на охраняемой природной территории. Через несколько часов их отпустили.

Владислава Горшкова рассказала порталу "ОВД-Инфо", что для прокладки канализации к церкви выбрали более дешёвый вариант работ. Из-за них перекопают территорию, где живут зайцы-русаки, а местные жители кормят птиц и животных, утверждает депутат.