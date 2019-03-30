Первый разработанный в России военно-транспортный самолёт совершил пробный полёт

Новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В совершил первый полёт с завода в Воронеже, сообщает "Авиационный комплекс имени Ильюшина». Это первый военно-транспортный самолёт в России, разработанный в России "с нуля". В армии он должен заменить советские Ан-26, производство которых велось на Киевском авиационном заводе.

Разработка Ил-112В велась с начала 90-х годов ХХ века и сталкивалась с постоянными сложностями из-за недостатка финансирования. В 2004 году он победил на конкурсе на разработку лёгкого военно-транспортного самолёта, но позднее Минобороны планировало закрыть проект и закупить украинские Ан-140.

Позднее разработка самолёта была возобновлена, сейчас предполагается, что в российской армии он заменит Ан-26. Из примерно 150 таких самолётов, эксплуатируемых российскими войсками, восемьдесят процентов должны быть выведены из эксплуатации до 2030 года.

После начала конфликта на Востоке Украины Россия пытается эксплуатировать самолёты Ан-26 без технического обслуживания со стороны украинского производителя. В 2017 году Росавиация уполномочила продлевать ресурсы и сроки службы для самолёта российское НИИ, писал Центр анализа стратегий и технологий.

В 2018 году Украина обратилась в Международную организацию гражданской авиации с заявлением, что без участия Киева эксплуатация самолётов может быть опасна. Москва заявляет, что Киев завышает цены при обсуживании российских военных самолётов, писала газета "Коммерсантъ".