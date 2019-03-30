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Российские власти отказались от планов установки новых газовых счётчиков

газовые счётчики

Российское правительство отказалось от планов установки в жилых домах современных счётчиков потребления газа, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак. В интервью телеканалу "Россия-24" он признал, что установка счётчиков обойдётся слишком дорого, а для компенсации затрат нет возможностей.

Вице-премьер предложил вернуться к вопросу об установке так называемых умных счётчиков позднее, когда они сами подешевеют и оплата их установки не будет столь чувствительной для потребитетелй газа.

Газета "Коммерсант" в декабре прошлого года сообщала, что по инициативе Козака министерствам и ведомствам было поручено изучить возможности оснащения жилых домов передовыми устройствами для учёта потребления газа. Тогда сообщалось, что стоимость проекта около 130 миллиарда долларов.

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