Евросоюз потребовал освобождения задержанных крымских татар

Евросоюз заявил России решительный протест в связи с задержанием в аннексированном Крыму 23-х крымских татар. "Европейский союз не признает исполнение российского законодательства в Крыму и Севастополе и ожидает, что все незаконно задержанные украинцы будут освобождены без промедления", - говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы, опубликованном в субботу, 30 марта, сообщила "Немецкая волна".



Представитель европейской дипломатии напомнила Москве, что организация Хизб ут-Тахрир, в принадлежности к которой обвиняют задержанных крымских татар, "запрещена в России, но не в Украине".

27 марта глава Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной рады Рефат Чубаров сообщил о массовых обысках в домах крымских татар.



ФСБ России, проводившая операцию в Крыму при участии МВД и Росгвардии, заявила, что задержанные являются "главарями и рядовыми участниками" "Хизб ут-Тахрир" в регионе. 29 марта стало известно, что все арестованные крымские татары вывезены с полуострова и, возможно, помещены в СИЗО в Ростове-на-Дону.