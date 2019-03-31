Оппозиционер Зузана Чапутова избрана президентом Словакии

Президентом Словакии избрана Зузана Чапутова - юрист и оппозиционная активистка. Во втором туре выборов, который прошёл в среду, она набрала более 58 процентов голосов, опередив поддержанного правящей партией "Смер" заместителя главы Еврокомиссии Мароша Шефчовича. Шефчович уже поздравил соперницу с победой.

Голос в поддержку Чапутовой отдали более 1 миллиона человек. Она стала первой женщиной-президентом Словакии.

45-летняя Зузана Чапутова – юрист, ранее она не занималась политикой. Она получила известность и прозвище "словацкая Эрин Брокович" борьбой против сооружения мусорного полигона и против коррупции. Чапутову поддержали праволиберальные, проевропейски настроенные политические силы. Она выступает, помимо прочего, в защиту ЛГБТ-сообщества и права на аборты. Чапутову поддержала широкая коалиция проевропейских сил. Сама она говорит, что хочет быть президентом всех словаков, и делает упор на моральные принципы в политике.

Для правящей партии "Смер" выборы стали новым поражением. Её популярность упала после громкого убийства журналиста Яна Куциака и его невесты в прошлом году.

Президент Словакии избирается всеобщим голосованием сроком на 5 лет. Его функции ограничены, но не просто церемониальны. Во власти президента выдвигать кандидатуру премьер-министра, накладывать вето на законы (кроме тех, что приняты двумя третями депутатов) и выдвигать судей Конституционного суда Словакии. Нынешний президент Андрей Киска не стал баллотироваться на второй срок.