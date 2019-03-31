Трамп намерен прекратить помощь Сальвадору, Гондурасу и Гватемале

Администрация США намерена прекратить выделять помощь трём государствам Центральной Америки - Сальвадору, Гондурасу и Гватемале. Президент США Дональд Трамп обвиняет власти этих стран в том, что они никак не препятствуют так называемым "караванам мигрантов", которые через территорию Мексики направляются к южной границе Соединённых Штатов с целью пересечь границу и попросить убежища в США.

В последние дни поток просителей об убежище из этих трёх стран вновь вырос. Трамп пригрозил полностью закрыть границу с Мексикой, если не будут приняты срочные меры по исправлению ситуации.

Госдепартамент подтвердил, что получил указание Трампа прекратить выделять помощь трём странам. Однако, по всей виджимости, для этого потребуется согласие Конгресса, где демократы выступают резко против этого шага.

Общий объём помощи Сальвадору, Гондурасу и Гватемале оцениквается в 700 миллионов долларов.

Борьба с нелегальной миграцией и строительство стены на южной границе были одними из главных предвыборных обещаний Трампа. Конгресс не выделил президенту необходимых средств для строительства заградительного барьера, после чего Трамп ввёл на границе с Мексикой чрезвычайное положение, что позволило финансировать строительство стены из бюджета Пентагона и других ведомств.

Жители стран Центральной Америки заявляют, что направляются в США, даже несмотря на ужесточение миграционной политики при Трампе, от безысходности, вызванной бедственным социально-экономическим положением в их странах.