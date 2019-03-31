Участники церемонии вручения "Ники" поддержали Серебренникова

Ряд участников церемонии вручения кинопремии "Ника", которая прошла в субботу в Москве, выступили в поддержку находящегося под домашним арестом режиссёра Кирилла Серебреникова и других обвиняемых по так называемому "театральному делу".

Серебренников сам стал лауреатом "Ники" в номинации "лучшая режиссёрская работа" - за фильм "Лето". Как сообщает "Эхо Москвы", награду получил один из продюсеров фильма Илья Стюарт. Он выразил надежду на скорое снятие ограничений с режиссёра.

Со словами поддержки Серебренникова выступили также получившие "Нику" актриса Елена Коренева и музыкант Рома Зверь (Роман Билык), сыгравший в фильме "Лето" главную роль - Майка Науменко. Он стал победителем в номинации "Открытие года". Также "Лето" наградили за лучшую работу режиссера монтажа и звукорежиссера.

Главный приз получил фильм режиссёра Алексея Федорченко "Война Анны". Специальный приз присуждён сериалу "Домашний арест".

Кирилла Серебренникова и его коллег по "Седьмой студии" обвиняют в хищении денег, выделенных на театральный проект "Платформа". Режиссёр заявляет о своей невиновности. Судебный процесс уже несколько месяцев продолжается в Москве.