Британские консерваторы решают, как быть дальше с Брекзитом

Британскому кабинету министров и правящей Консервативной партии грозит раскол в связи необходимостью в ближайшие дни определить позицию по вопросу о выходе из ЕС. Об этом пишет агентство Reuters и британская пресса, ссылаясь на свои источники.

В пятницу парламент в третий раз отверг проект соглашения с Евросоюзом, предложенный премьером Терезой Мэй. Ранее парламент в ходе рейтингового голосования отверг несколько альтернативных подходов к Брекзиту. Многие комментаторы считают, что у правительства остался выбор между выходом из ЕС без соглашения к 12 апреля (эта дата сейчас считается официальной) и отсрочкой Брекзита на длительный срок, что потребует в мае провести выборы в Европарламент на территории Британии. Руководство ЕС, однако, дало понять, что согласится на отсрочку только в том случае, если Лондон представит чёткий план того, что он намерен делать дальше - учитывая, что соглашение о выходе из ЕС парламент отверг.

В сложившейся ситуации часть министров и значительная часть депутатов-консерваторов убеждают Мэй в том, что лучшим вариантом стал бы выход из ЕС без соглашения. Таким образом была бы исполнена воля референдума 2016 года. Другая часть министров и ряд депутатов, однако, настаивают на необходимости новой отсрочки Брекзита - пусть даже ценой уступок, в том числе согласия на членство Британии в Таможенном союзе с ЕС после Брекзита, против чего возражает Мэй.

В понедельник в парламенте, как ожидается, вновь пройдёт рейтинговое голосование по нескольким альтернативным проектам, включая повторный референдум и членство в Таможенном союзе. В прошлый раз эти поддержанные оппозицией поправки были отвергнуты большинством. Многие говорят также о возможности досрочных выборов, однако неясно, как решение об их проведении поможет решить судьбу Брекзита.

На данный момент, предупреждают юристы, выход Британии из ЕС без соглашения представляется всё более вероятным, поскольку дата 12 апреля прописана в законе, и чтобы её изменить, парламент в самые ближайшие дни должен договориться о каком-то альтернативном подходе.