Украина: явка избирателей к 15 часам превысила 45 процентов

Явка на выборах президента Украины к 15 часам по местному времени (совпадает с московским) превысила 45 процентов. Это следует из информации Центральной избирательной комиссии, основанной на данных 186 из 199 территориальных комиссий. Это несколько больше, чем на выборах 5 лет назад, когда финальная явка составила около 60 процентов.

Наиболее активны пока избиратели Днепропетровской области, на западе Украины явка ниже.

Министерство внутренних дел получило более 500 уведомлений о нарушениях, связанных с голосованием. Главным образом речь идёт о незаконной агитации и о селфи с бюллетенями (что запрещено). Открыто несколько уголовных дел. Преследование грозит и одному из кандидатов – Олегу Ляшко, который показал журналистам заполненный бюллетень.

В штабе Владимира Зеленского сообщают о поступлении более полутора тысяч обращений избирателей о нарушениях во время голосования.

Наблюдение за выборами, помимо представителей кандидатов, ведут более 2 тысяч международных наблюдателей. Представителей России среди них нет.

Участки закроются в 20 часов. Тогда же ожидаются первые данные экзитполов – их проводят сразу 4 организации.

Лидировавшие в предвыборных опросах кандидаты – Владимир Зеленский, Пётр Порошенко, Юлия Тимошенко – уже проголосовали.

Всего на территории Украины открыты около 30 тысяч участков. Голосование проводится и в 72 зарубежных странах, России среди них нет. Не проводятся выборы в аннексированном Крыму и на подконтрольных пророссийским сепаратистам территориях Донбасса.

В выборах участвуют 39 кандидатов.