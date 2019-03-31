В Алжире арестован соратник Бутефлики, пытавшийся бежать

Бывший президент алжирского Форума глав предприятий (FCE) Али Хаддад был арестован рано утром в воскресенье, 31 марта, на границе с Тунисом. Алжирские издания EL Khabar и El Watan сообщают, что Али Хаддад, ехавший в автомобиле с водителем, имел при себе значительную сумму денег. Он был остановлен алжирскими таможенниками на пограничном пункте Ум-Тебул (провинция Эль-Тарф), которые передали его в руки полиции.

Возглавляемый Али Хаддадом Форум глав предприятий Алжира (конфедерация работодателей страны) оказывал политическую поддержку президенту Алжира Абдельазизу Бутефлике и его намерению выдвинуть свою кандидатуру на пятый срок, сообщает RFI. На днях Али Хаддад объявил о своей отставке с поста президента Форума, но находился под подпиской о невыезде и не имел права покидать территорию Алжира.

Наблюдатели констатируют распад президентского окружения. Партия "Национальное демократическое объединение", ранее поддерживавшая 82-летнего президента, "рекомендовала" ему уйти в отставку. Соответствующее заявление в среду, 27 апреля, сделал глава партии, бывший премьер-министр страны Ахмед Уяхья. Днём ранее, 26 марта, начальник Генштаба армии Алжира Ахмед Гаид Салах выступил с требованием признать президента недееспособным – в связи с редкими появлениями на публике после перенесенного в 2013 году инсульта.