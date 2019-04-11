Умер писатель и журналист Дмитрий Савицкий

В Париже на 76-м году жизни умер писатель и журналист, многолетний сотрудник Радио "Свобода" Дмитрий Савицкий.

Он родился в Москве в 1944 году, сменил множество специальностей - работал токарем, грузчиком, водителем электрокара, экспедитором, киномехаником. После службы в армии поступил в московский Литературный институт, откуда был исключен с 4-го курса за "антисоветскую" прозу. Был внештатным сотрудником московского радио. В 1978 году поселился в Париже и 11 лет сотрудничал с французской прессой, публикуя эссе и фоторепортажи. Писал для русских служб "Би-би-си" и "Радио Франс Интернасиональ".

Пять книг Савицкого вышли по-французски под псевдонимом "Димов": "Раздвоенные люди", "Антигид по Москве", "Ниоткуда с любовью", "Вальс для К.", "Тема без вариаций". Стихи и проза появлялись в журналах "Континент", "Синтаксис" и "Глагол". Однотомник прозы Савицкого открыл в перестроечное время в Москве серию "Русское зарубежье", он издавался в Великобритании, Греции, Италии, США, Чехии.

С 1988 года Савицкий стал постоянным автором Радио Свобода. В течение 28 лет он еженедельно вёл музыкальную программу, менявшую свое название: "49 с половиной минут джаза", "Время джаза", участвовал в передачах "Поверх барьеров", "Континент Европа", "Либерти Лайв", вел собственную программу "Парископ", делал воскресные парижские зарисовки "Латинский квартал" и "Карт-бланш".

Последние годы Дмитрий Савицкий тяжело болел. О времени и месте его похорон пока не сообщалось.

Программы из архива Дмитрия Савицкого читайте и слушайте здесь. Сегодня вечером в эфире "Свободы" программа памяти нашего коллеги.