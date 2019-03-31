В Турции на муниципальных выборах произошёл инцидент со стрельбой

На муниципальных выборах в восточно-турецком городе Малатья произошло столкновение двух групп, участник одной из них выхватил пистолет и застрелил своих противников. Стрелявший задержан.

Как сообщает DW, ссылаясь на агентство DHA, погибшие – наблюдатели от небольшой оппозиционной партии "Саадет". По словам председателя партии Темеля Карамоллаоглу, они протестовали против открытого голосования на участке, и за это их застрелил представитель другой партии.



Муниципальные выборы проходят одновременно во всех 81 провинциях Турции. Граждане с правом голоса избирают мэров, общественные советы и других муниципальных политиков. Безопасность обеспечивают более полумиллиона сотрудников правоохранительных органов.