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В Турции на муниципальных выборах произошёл инцидент со стрельбой

Сторонники президента Реджепа Эрдогана в Стамбуле за день до выборов. 30 марта 2019

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На муниципальных выборах в восточно-турецком городе Малатья произошло столкновение двух групп, участник одной из них выхватил пистолет и застрелил своих противников. Стрелявший задержан.

Как сообщает DW, ссылаясь на агентство DHA, погибшие – наблюдатели от небольшой оппозиционной партии "Саадет". По словам председателя партии Темеля Карамоллаоглу, они протестовали против открытого голосования на участке, и за это их застрелил представитель другой партии.


Муниципальные выборы проходят одновременно во всех 81 провинциях Турции. Граждане с правом голоса избирают мэров, общественные советы и других муниципальных политиков. Безопасность обеспечивают более полумиллиона сотрудников правоохранительных органов.

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