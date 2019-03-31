Совладелец авиакомпании S7 разбился на самолёте в Германии

Основатель и совладелец авиакомпании S7 Владислав Филёв разбился на самолете в Германии, утверждает агентство РБК со ссылкой на источник в авиапромышленной отрасли. На разбившемся самолёте могла находиться второй совладелец компании, его жена Наталья, пишет агентство "Интерфакс".

По данным источников агентства, катастрофа произошла в аэропорту Франкфурта. Бизнес-джет с Филатовым разбился сразу после взлёта, погибли три человека.

По данным источников газеты "Коммерсантъ", в авиакатастрофе погибла только Наталья Филёва, а Владислав находится в Москве.

Гибель трёх россиян в катастрофе подтверждает издание Hessenshau со ссылкой на местную полицию.

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