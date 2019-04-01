В Каракасе вооруженные люди открыли огонь по протестующим

В столице Венесуэлы Каракасе группа вооруженных людей в гражданской одежде открыла огонь по участникам протестов против очередного отключения электричества. По информации газеты El Nacional, стрелять начали члены проправительственных группировок. Пострадали, по меньшей мере, два человека. Их доставили в больницу.

В Венесуэле 20 из 23 штатов остались без электричества.

На фоне очередного блэкаута и проблем с подачей воды в столице Венесуэлы Каракасе возобновились массовые протесты. Демонстранты собрались в центре города и направились к резиденции Николаса Мадуро , блокируя дороги к президентскому дворцу. Территорию вокруг резиденции патрулируют бойцы Национальной гвардии и бронетехника.

Представители президента Николаса Мадуро и его сторонники обвиняют в блэкаутах США. Они заявляют о кибератаке со стороны американских спецслужб на гидроэлектростанции страны. Оппозиция в свою очередь обвиняет в аварии Николаса Мадуро и его правительство. По мнению её лидера Хуана Гуайдо, блэкаут спровоцирован годами отсутствия финансирования и коррупцией в энергетическом секторе страны.