Япония: с воцарением нового императора начнется эра Рэйва

В Японии представлено официальное название новой эры, которая, по существующей в стране традиции, начнется с воцарением нового императора — Нарухито. Это произойдет через месяц, 30 апреля, когда его отец, 85-летний нынешний император Акихито, отречется от престола.

Название новой эры — Рэйва — переводится как "порядок и гармония". В японском календаре отсчет лет ведется от восшествия на престол царствующего монарха. Например, нынешний год считается "30-м годом эры Хэйсэй", так как Акихито стал императором в 1989 году. Хэйсэй означает "достигнутый мир".

Название каждой эры широко используется в Японии: оно значится на монетах, личных документах, выпусках газет и т.д. Для удобства делопроизводство название новой эры впервые в истории объявили до вступления императора на престол. В повседневной жизни японцы используют оба календаря — традиционный и западный.

Считается, что название эры, которое выбирается после долгого обсуждения на основе образов классической литературы, должно символизировать характер эпохи, связанной с новым монархом — хотя реальной властью японский император давно не располагает.

О предстоящем отречении императора Акихито было официально объявлено в декабре 2017 года. Это первое такое событие в Японии за более чем 200 лет. Его наследнику 59 лет, он должен стать 126-м императором Японии. Правящая там династия считается самым древним монаршим родом в мире.