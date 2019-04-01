На выборах в Туркмении соообщили о явке, но не о результатах

Центризбирком Туркмении признал состоявшимися прошедшие 31 марта выборы в парламент и местные советы республики. Явка избирателей как на парламентских, так и на местных выборах составила более 90 процентов. Телеканал "Настоящее время" отмечает, что этот показатель является достаточно низким для Туркмении. Так на президентских выборах 2017 года, которые выиграл Гурбангулы Бердымухамедов, явка составила 97 процентов.

Никаких других результатов голосования власти пока не сообщают и обещает обнародовать их в ближайшее время.

Мониторингом выборов в Туркмении занимались только местные наблюдатели. В ЦИК заявляют, что выборы прошли в соответствии с нормами международного права. На избирательных участках в велаятах и столице страны городе Ашхабаде были установлены камеры. На сайте Центризбиркома можно было посмотреть в режиме онлайн, как проходит голосование.