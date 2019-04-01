Где победили Зеленский и Порошенко: выборы по регионам Украины

Продолжается подсчёт голосов на выборах президента Украины. Центризбирком постепенно обновляет данные на своём сайте. В последние часы проценты, набранные кандидатами, однако, уже почти не меняется.

После подсчёта более 67 процентов бюллетеней шоумен и продюсер Владимир Зеленский набирает более 30,4 процентов голосов, действующий президент Пётр Порошенко более 16,2 процента. Они, по предварительным данным, и выходят во второй тур 21 апреля.

На третьем месте Юлия Тимошенко - 13,1 процентов.

На четвёртом Юрий Бойко - 11,5 процентов.

На пятом Анатолий Гриценко - 7,1 процентов.

На шестом - Игорь Смешко - 5,9 процентов. Этот кандидат - бывший директор Службы безопасности Украины, в последние годы руководитель Комитета по вопросам разведки при президенте Порошенко - стал своего рода открытием выборов, набрав больше голосов, чем ему предсказывали социологи.

0,6 процентов голосов набрал Юрий Тимошенко, кандидат, которого в штабе Юлии Тимошенко называли "подставным".

Как голосовали регионы

Предпочтения избирателей по-разному распределились в различных регионах Украины.

Как следует из данных ЦИК, на западе страны Пётр Порошенко вышел на первое место. Он лидирует в трёх областях - Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской. Эти области считаются оплотом националистических и прозападных сил. Во Львовской области результат Порошенко - 36 процентов. Результаты Зеленского на западе скромнее, во Львовской и Тернопольской областях он на 4-м месте (после Порошенко, Тимошенко и Гриценко), однако в Ровненской и Волынской - на 1-м.

страны Пётр Порошенко вышел на первое место. Он лидирует в трёх областях - Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской. Эти области считаются оплотом националистических и прозападных сил. Во Львовской области результат Порошенко - 36 процентов. Результаты Зеленского на западе скромнее, во Львовской и Тернопольской областях он на 4-м месте (после Порошенко, Тимошенко и Гриценко), однако в Ровненской и Волынской - на 1-м. В центральных областях Украины Зеленский занимает уверенное первое место. На втором здесь, как правило, Тимошенко, на третьем - Порошенко. Четвёртое место в ряде областей занимает Игорь Смешко, здесь также выше, чем в среднем по стране, результаты Ляшко. Например, в Киевской области у Зеленского 30 процентов, у Тимошенко 18, у Порошенко 17.

областях Украины Зеленский занимает уверенное первое место. На втором здесь, как правило, Тимошенко, на третьем - Порошенко. Четвёртое место в ряде областей занимает Игорь Смешко, здесь также выше, чем в среднем по стране, результаты Ляшко. Например, в Киевской области у Зеленского 30 процентов, у Тимошенко 18, у Порошенко 17. На востоке Украины также лидирует Зеленский. Здесь его отрыв ещё больше, чем в центральных областях. В Днепропетровской области его результат - 45 процентов. Второе место на востоке, как правило, занимает Юрий Бойко, на третьем - Порошенко или Александр Вилкул.

Украины также лидирует Зеленский. Здесь его отрыв ещё больше, чем в центральных областях. В Днепропетровской области его результат - 45 процентов. Второе место на востоке, как правило, занимает Юрий Бойко, на третьем - Порошенко или Александр Вилкул. Особняком стоит Донбасс - подконтрольные Украине регионы Донецкой и Луганской областей. Здесь лидирует Бойко. Зеленский на втором месте.

- подконтрольные Украине регионы Донецкой и Луганской областей. Здесь лидирует Бойко. Зеленский на втором месте. На особых участках, где голосовали военные - участники операции в Донбассе - лидирует Порошенко с незначительным отрывом от Зеленского: за президента голосовали 9927 военнослужащих, за актёра - 9718.

В Киеве Зеленский опережает Порошенко с небольшим отрывом - 27 против 25 процентов.

Зеленский побеждает и во всех областях юга страны. На втором месте в Одесской, Херсонской, Николаевской областях - Бойко, на третьем - Порошенко.

страны. На втором месте в Одесской, Херсонской, Николаевской областях - Бойко, на третьем - Порошенко. В аннексированном Россией Крыму и на подконтрольных сепаратистам территориях Донбасса выборы не проводились.

и на подконтрольных сепаратистам территориях Донбасса выборы не проводились. Среди украинцев, голосовавших за рубежом, большинство - 38 процентов - поддержало Порошенко. Зеленский на втором месте. Всего в более чем 70 странах (России среди них не было) голосовали более 50 тысяч человек.

Явка на выборах составила 63,5 процента и распределилась довольно равномерно. Самой высокой она традиционно оказалась во Львовской области (68,91 процентов), самой низкой на Закарпатье.

Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля, в ЦИК уже признали необходимость его проведения, поскольку ни один кандидат не набрал 50 процентов голосов в первом туре. Во второй тур вышли Зеленский и Порошенко. Накануне уже было объявлено, что кандидаты проведут перед вторым туром дебаты.