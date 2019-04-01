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Договор о дружбе между Россией и Украиной утратил силу

Договор о дружбе между Россией и Украиной утратил силу. Действие документа, подписанного в 1997 году, истекло 31 марта.

Договор предусматривал, что Россия и Украина уважают территориальную целостность друг друга и нерушимость существующих границ.

В декабре прошлого года президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о его прекращении. До этого решение поддержала Верховная Рада. Киев объяснял это тем, что Москва проявила агрессию по отношению к Украине и нарушила условия документа. В Кремле разрыв договора назвали опрометчивым шагом.

Договор о дружбе был подписан президентами Украины и России Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным сроком на 10 лет. В 2008 году действие документа было автоматически продлено.

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