Партия Эрдогана проигрывает выборы в Анкаре и Стамбуле

Сторонники президента Турции Реджепа Эрдогана, по последним сообщениям, терпят неудачу на муниципальных выборах в крупных городах. Вопреки заявлениям самого Эрдогана о том, что правящая Партия справедливости и развития победила "с большим отрывом", по предварительным данным, она впервые с начала 2000-х годов теряет контроль над столицей страны - Анкарой и, по всей вероятности, лишится позиции мэра в крупнейшем городе Турции Стамбуле.

Подсчёт голосов в Стамбуле продолжается, однако, по предварительным данным избирательной комиссии, кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Экрем Имамоглу опережает бывшего премьера Бинали Йилдырима, кандидата от партии Эрдогана, на 28 тысяч голосов.

В Анкаре с большим отрывом также победил кандидат от оппозиции.

Ряд наблюдателей называют прошедшие муниципальные выборы поворотным моментом, сопоставимым с 1994-м годом, когда сам Эрдоган был избран мэром Стамбула, с чего начался его путь к власти, которая в его руках - в должности премьера или президента - уже 16 лет. Сам Эрдоган активно участвовал в кампании, называя результат выборов делом "национального выживания" и обвиняя оппозицию в связях с зарубежными странами и террористическими группировками.

Другие комментаторы, однако, указывают на то, что в масштабах всей страны Партия справедливости и развития всё же получила большинство голосов, около 45 процентов, и контролирует большую часть муниципалитетов. Сам Эрдоган, несмотря на поражения в крупных городах, сказал, что его партия нанесла "удар по тем, кто намеревался поставить Турцию на колени".

В ряде курдских районов на юго-востоке Турции победу одержала прокурдская Народная демократическая партия, вернув себе позиции, которые были утрачены два года назад, когда власти под предлогом поддержки террористических организаций лишили мандатов многих представителкей партии.

