Партия Эрдогана проигрывает выборы в Анкаре и Стамбуле

Сторонники президента Турции Реджепа Эрдогана, по последним сообщениям, терпят неудачу на муниципальных выборах в крупных городах. Вопреки заявлениям самого Эрдогана о том, что правящая Партия справедливости и развития победила "с большим отрывом", по предварительным данным, она впервые с начала 2000-х годов теряет контроль над столицей страны - Анкарой и, по всей вероятности, лишится позиции мэра в крупнейшем городе Турции Стамбуле.
Подсчёт голосов в Стамбуле продолжается, однако, по предварительным данным избирательной комиссии, кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Экрем Имамоглу опережает бывшего премьера Бинали Йилдырима, кандидата от партии Эрдогана, на 28 тысяч голосов.
В Анкаре с большим отрывом также победил кандидат от оппозиции.
Ряд наблюдателей называют прошедшие муниципальные выборы поворотным моментом, сопоставимым с 1994-м годом, когда сам Эрдоган был избран мэром Стамбула, с чего начался его путь к власти, которая в его руках - в должности премьера или президента - уже 16 лет. Сам Эрдоган активно участвовал в кампании, называя результат выборов делом "национального выживания" и обвиняя оппозицию в связях с зарубежными странами и террористическими группировками.
Другие комментаторы, однако, указывают на то, что в масштабах всей страны Партия справедливости и развития всё же получила большинство голосов, около 45 процентов, и контролирует большую часть муниципалитетов. Сам Эрдоган, несмотря на поражения в крупных городах, сказал, что его партия нанесла "удар по тем, кто намеревался поставить Турцию на колени".
В ряде курдских районов на юго-востоке Турции победу одержала прокурдская Народная демократическая партия, вернув себе позиции, которые были утрачены два года назад, когда власти под предлогом поддержки террористических организаций лишили мандатов многих представителкей партии.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.