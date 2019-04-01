В Екатеринбурге разгромили редакцию газеты "Коммерсант"

В Екатеринбурге неизвестные ночью ворвались в редакцию газеты "Коммерсант" разбили технику и оставили записку с угрозами. Об этом сообщает издание E1.ru.

Нападавшие разбили компьютеры генерального директора издания Сергея Плахотина и главного редактора Николая Яблонского. Из техники были похищены жексткие диски. На столе Платохина неизвестные оставили записку с надписью: "Сдохнешь сявка".

По словам Платохина, у редакции "Коммерсанта" ни с кем в Екатеринбурге не было открытых конфликтов. Полиция не обнаружила следов взлома в офисе газеты.