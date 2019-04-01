Наблюдатели: нарушения на выборах президента Украины несущественны

Организации "Опора" и Комитет избирателей Украины, занимающиеся наблюдением за выборами президента Украины, заявили в понедельник, что нарушения, допущенные в ходе первого тура голосования 31 марта, не повлияли на исход голосования.

По данным КИУ, "день голосования прошёл в соответствии с действующим украинским законодательством и международными стандартами честных и демократических выборов", а большинство нарушений были незначительными - например, избиратели делали селфи с бюллетенями, что запрещено.

В сети "Опора" заявли, что нарушений было меньше, чем на президентских выборах 2014 года.

О том, что выборы прошли свободно, заявила и Канадская миссия наблюдателей.

Наблюдатели ОБСЕ в понедельник должны дать пресс-конференцию, на которой расскажут о своих оценках.

Всего полиция получила несколько сот заявлений о нарушениях, было возбуждено несколько уголовных дел.

В штабах ряда кандидатов ранее заявляли о масштабных нарушениях и даже "фальсификациях" итогов голосования. С такими обвинениями выступил, в частности, набравший около 4 процентов голосов Александр Вилкул. В штабе Юлии Тимошенко накануне также выразили убеждение, что лидер "Батькивщины" - вопреки предварительным итогам подсчёта голосов - выходит во второй тур, однако официально пока не заявляли о непризнании итогов голосования.

Подсчёт голосов пока продолжается, по итогам подсчёта более 75 процентов во второй тур выходят шоумен Владимир Зеленский (30,4 процента голосов) и действующий президент Пётр Порошенко (16,1 процент), Тимошенко на третьем месте (13,2 процента).

Подготовка ко второму туру

Порошенко в понедельник написал в Фейсбуке, что начинает борьбу за победу во втором туре, несмотря на "ярость Кремля" и "сбежавших олигархов". Своего соперника Зеленского он назвал марионеткой <бизнесмена Игоря> Коломойского.

Занявший пятое место кандидат Анатолий Гриценко заявил, что во втором туре ни при каких условиях не поддержит Порошенко, но не может и рекомендовать голосовать за Зеленского.

Кандидат Александр Шевченко, набравший около 0,5 процентов, поддержал Зеленского.

Кремль готов рассказать Зеленскому, что Россия - не оккупант

Итоги первого тура выборов президента Украины прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет поздравлять никого из кандидатов с выходом во второй тур, а оценку выборам даст после второго тура 21 апреля. В то же время, Песков прокомментировал высказывания Зеленского о том, что Россия должна вернуть Украине аннексированный Крым и контролируемые сепаратистами территории Донбасса и выплатить компенсацию. По словам Пескова, Кремль "готов объяснять любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никаких украинских территорий". А тема Крыма, по его словам, "закрыта раз и навсегда".

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками между тем рекомендовал нижней палате принять заявление о непризнании итогов выборов президента Украины. Глава комитета Леонид Калашников заявил, что" были отрезаны от голосования весь юго-восток, Донбасс и те украинцы, которые живут в России. А это уже 5-6 млн человек, то есть треть от всех проголосовавших". На каких фактах он строит свои предположения и что он имеет в виду под юго-востоком (голосование не проводилось только в контролируемых сепаратистами районах двух областей и в аннексированном Крыму), он не сказал.