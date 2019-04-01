Bloomberg опубликовал рейтинг 500 миллиардеров мира

Агентство Bloomberg публикует рейтинг 500 миллиардеров мира. В этом году его возглавил основатель и владелец интернет-магазина Amazon Джеф Безос. Его состояние составляет 147 миллиардов долларов. С начала года оно увеличилось более чем на 22 миллиарда. Вторую строчку рейтинга занимает глава Microsoft Билл Гейтс. Его доход составляет более 100 миллиардов долларов. Замыкает тройку лидеров самый богатый французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с капиталом более 87 миллиардов долларов.

В тройку богатейших россиян попали президент компании "Норильский никель" Владимир Потанин (39 место), председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин (40 место) и глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон (42 место).

С начала года состояние Потанина увеличилось более чем на один миллиард долларов и теперь составляет 21 миллиард. Доход Лисина увеличился почти на два с половиной миллиарда долларов и достиг 20 миллиардов. Михельсон с начала года разбогател почти на 600 миллионов долларов. Его состояние оценивается в 20 миллиардов долларов.

Всего в рейтинг 500 миллиардеров Bloomberg вошли 23 гражданина России.