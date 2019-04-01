Авиакатастрофа в Эгельсбахе: на земле погибли ещё два человека

Совладелица авиакомпании S7, одна из богатейших женщин России Наталия Филёва погибла в Германии при крушении небольшого частного самолёта, заходившего на посадку в аэропорту Эгельсбах. Он расположен между городом Дармштадт и большим аэропортом Франкфурта-на- Майне и специализируется на обслуживании частных лёгких самолётов.

55-летняя Филёва в 2018 году заняла 4-е место в рейтинге богатейших женщин России. Её состояние журнал Forbes оценил в $600 млн.

В катастрофе турбовинтового одномоторного самолёта американского производства Epic LT погибли трое россиян, сообщает издание Hessenshau со ссылкой на местную полицию. Один из них был пилотом, уточняют в S7, один, пишет Forbes, отцом Филёвой. По данным немецких авиадиспетчеров, самолёт следовал из Канн (Франция). Сообщений о каких-либо неполадках на борту во время полёта не поступало.

S7 Group, где Филёва была председателем совета директоров, – вторая по размеру и крупнейшая частная авиакомпания в России.

По сообщению полиции федеральной земли Гессен, не долетевший до аэропорта самолет, разбившийся на спаржевом поле 31 марта в 15.30 минут, полностью выгорел. Долгое время после катастрофы подойти к самолету было затруднительно из-за массивного дыма и ядовитых газов как от горевшего самолета, так и позднее от средств тушения. После того, как огонь был полностью потушен, поиски тел были отложены до утра 1 апреля из-за наступившей темноты.

На месте катастрофы работают немецкие специалисты и полицейские. Они произвели необходимые замеры и фотосъемку. Обломки самолета находят в радиусе до 20 метров от места падения.

Вылетевшие из Москвы во Франкфурт российские эксперты примут участие в исследовании причин катастрофы.

Согласно информации от цитируемых газетой «Франкфуртер Рундшау» российских экспертов «черный ящик» в разбившемся самолете фирмы Epic не был предписан, как обязательный. Был ли он в самолете на самом деле, пока неизвестно.

Согласно сообщениям от немецких расследователей катастрофы, пилот в 15 часов 22 минуты сообщил диспетчерам аэропорта Эгельсбах, что отключает автопилот и переходит на ручное управление для совершения посадки. Такая процедура является обычной, и после её выполнения самолёт уже не находился под контролем германской службы безопасности полётов.

Катастрофа самолета стала косвенной причиной смерти как минимум еще двух людей уже сегодня 1 апреля. Как сообщила полиция, спешивший к месту катастрофы полицейский автомобиль с соответствующими световыми и звуковыми сигналами фронтально столкнулся с частным автомобилем, неожиданно выехавшем на встречную для себя полосу. Люди, находившиеся в этой машине, 24-летний мужчина и 22-летняя женщина погибли. Трое полицейских в служебном автомобиле получили тяжёлые увечья.