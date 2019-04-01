Четверых украинских военнопленных обследовали психиатры – без адвоката

В России четверым украинским военным морякам провели психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в социальной сети Facebook. По его словам, 1 апреля состоялись следственные действия в отношении Дениса Гриценко.

«Следствие ознакомило Дениса и его адвокатов с двумя постановлениями о назначении экспертизы боевых модулей на МБАК «Нікополь» и «Бердянськ». Защита возражала против назначения данной экспертизы, поскольку следователь, вынесший постановление, не индивидуализировал вооружение, передаваемое экспертам. Не указал количество и серийные номера предметов», – отметил Полозов.

Адвокат добавил, что в ходе следственных действий было заявлено ходатайство о приобщении доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, согласно которому все 24 захваченных Россией украинских моряка наделены статусом военнопленных и находятся под защитой III Женевской конвенции.

Полозов сообщил, что во время общения с Гриценко узнал, что 26 марта «его, Михаила Власюка, Андрея Драча и Вячеслава Зинченко вывозили в институт Сербского для проведения психиатрической экспертизы». Экспертиза проходила в отсутствие адвокатов.