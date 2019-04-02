Зелёная карта Украины: в блогах о феномене Владимира Зеленского

В центре внимания по-прежнему Владимир Зеленский и его результат в первом туре выборов президента Украины.

Для кого-то первое место Зеленского – лишь повод навешивать ярлыки.





Виктор Трегубов:

Избиратели Зеленского, безусловно, не очень склонны к глубокомыслию. Ну это чисто технический факт, легко доказывается. Дело не в том, что они проголосовали за Зеленского, а он, дескать, бяка. Дело в том, что в качестве протестной кандидатуры против Олигархической Системы они выбрали кукольную перчатку на руке значительно более яркого и и значительно менее человекообразного представителя этой системы, чем Петр Алексеевич Порошенко. С тем же успехом можно было видеть борца с олигархами в Вите Януковиче. Вот ровно с тем же.

Человек, который поддерживает марионетку олигарха, мечтая о борьбе с олигархатом, безусловно, не очень склонен к аналитическому мышлению. Это медицинский факт, и не надо на него из вежливости закрывать глаза, это будет просто самообман.

Я только не понимаю, с каких пор с такими избирателями не стоит работать. Во всех странах их всегда было очень много, 30% - это еще на удивление низкий показатель.

Короче, простой урок - если тебе нужна не крепкая небольшая группка, а количественное большинство, не пренебрегай дураками. Увы.

Пётр Порошенко на встрече со сторонниками тоже назвал Зеленского "марионеткой Коломойского".

Алексей Медведев:

Стесняюсь спросить, а чем плох Зеленский? Объясните в двух словах, пожалуйста. Мне правда интересно. Два слова "марионетка К." не принимаются - об этом можно будет судить только по поступкам, а так - мало ли кто кого финансирует. Вот кампанию Саркози Каддафи финансировал. Это, может, не очень хорошо, но как-то не превратило Францию в джамахирию.

Юрий Романенко:

Даже Янукович не опускался такого оскорбления оппонентов. А не извинится, то и на дебаты Зеленскому идти не нужно. О чем можно дебатировать с таким человеком?

Вадим Фульмахт:

Я не поддерживаю Зеленского, но я уважаю выбор людей. Точно так же уважал выбор в 2014 году, хотя ничего хорошего от Петра Алексеевича не ждал.

Вы думаете, что Порошенко показал все свои худшие качества и хуже не будет? Ну что же, у вас есть шанс увидеть этого выдающегося политика во всей красе вскоре. Потому что у него нет пути назад - в случае проигрыша он рискует потерять всё.

Но я искренне надеюсь, что ошибаюсь в оценках и он хотя бы уйдет достойно.

Алексей Лапшин:

Совершенно недостойное поведение в соцсетях наблюдается в рядах сторонников Петра Порошенко. Дебилы, ватники , гопота, быдло, агенты Москвы, предатели - это они о тех, кто не поддержал Порошенко и проголосовал за оппозиционных кандидатов. Главным образом за Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко. Один то ли провокатор, то ли сумасшедший даже призвал стрелять в "предателей" и отделить 6-8 украинских областей, где они окопались. Причём вдохновителем всего этого воинствующего хамства выступает сам действующий президент сразу же взявший грубо некорректный тон по отношению к уверенному победителю первого тура. И эти люди называют себя сторонниками европейского пути Украины, представителями цивилизованного общества! Сейчас они демонстрируют , что представляют из себя на самом деле. Элементарное жлобство, дикие нравы, нетерпимость, а не цивилизованность. Стенания же определённой части российских либералов о "неправильном выборе" , свидетельствуют лишь об их полном непонимании Украины. Не проголосовали за Порошенко, значит пока не доросли до демократии. Нет это вы, господа, как дети малые, ведётесь на приятные вашим ушам лозунги. Реальность совсем иная.

Ирина Коротич:

Преамбула: я не голосовала за Зеленского.

Амбула: как ни удивительно, я не разделяю господствующих в ленте апокалиптических настроений.

Ну, для начала, я не разделяю широко распространённое мнение о Зеленском как о "пророссийском" кандидате. Особенно странно слышать такие обвинения от людей, твёрдо уверенных, что Зеленский - это креатура Коломойского. Я, видимо, пропустила тот момент, когда Коломойский из спасителя восточных рубежей от русского мира (тут без иронии) превратился в представителя путина в Украине. Не Медведчук, оказывается, не Бойко, и не Ахметов, а Коломойский - главный гарант прихода роисси в нашу страну.

Более того, если мы посмотрим на цифры этих выборов и сравним их с цифрами 2014 года, само собой напрашивается предположение, что процентов 80 людей, проголосовавших вчера за Зеленского, в 2014-м голосовали за Порошенко. И упрекать их в симпатиях к запоребрику как-то странно.

И я, возможно, слишком верю в людей, но мне кажется, что голосовавшие за Зеленского голосовали не за шоу-мена. И даже не за его экранного альтер-эго. Мне кажется, что Зеленский стал неким персонифицированным "Противсіхом". Потому что до его появления в предвыборной гонке участвовала исключительно "старая гвардия". И я очень хорошо понимаю каждого, кто готов был сказать: "А вы, непечатное, моего голоса больше не получите".

Ещё раз: я не голосовала за Зеленского.

Но я не готова обвинить в идиотизме людей, которые сделали именно такой выбор.

По большому счёту, это такой "выборный" аналог Майдана. Тогда на площадь тоже вышли люди, не знающие ответов на все вопросы, не готовые разложить по полочкам, "а как будут дальше", но знающие одно: с "этими" они больше существовать не хотят. В 2013-м люди не хотели существовать в одной стране с Януковичем. В 2019-м люди не готовы смириться с Семочко в роли главного разведчика, с сепаратистами во главе южных областей, с орденом Голубану, с упырями, пожизненно назначенными в Верховный суд. Кое-кого - о, крамола! - не устраивает, представьте, главнокомандующий, при котором цветут коррупционные скандалы в Укроборонпроме, а после пожаров на складах боеприпасов нет никого, кто бы понёс ответственность.

Некоторые не готовы прощать нападения на активистов и убийство Кати Гандзюк - убийство, расследование которого привело к членам партии имени действующего гаранта.

И неожиданная кандидатура бывшего квн-щика стала для всех этих людей способом сказать на избирательном участке "с нами так нельзя!".

Они не готовы гарантировать, что Зеленский всё сделает правильно. Они не заявляют, что их кандидат - идеальный или единственно правильный. Они просто знают - с ними так нельзя. И дают это понять доступным им - и совершенно легитимным! - способом.

Я не голосовала за Зеленского. Но я не готова счесть идиотами тех, кто сделал такой выбор.<...>

Если вы действительно думаете, что президент - это такой человек, который единолично ведёт страну каким бы то ни было курсом, мне кажется, вы сильно оскорбляете при этом страну. Страну, которая доказала, что она способна на многое, какие бы мрази ни стояли у руля. Страну, которая выстояла, отбилась и состоялась политически в 2014-м.

Я в неё по-прежнему верю.

В конце концов, от власти требуется, чтобы она была вменяемой и сменяемой. С вменяемостью у нас пока что туго. Значит, будем радоваться хотя бы сменяемости.

Саша Дубичева:

За Порошенко вчера не проголосовали те люди, которые проголосовали за него пять лет назад. Это арифметический факт, но из него можно сделать не слишком натянутый вывод.

Если принять, что все непроголосовавшие за Порошенко в этом туре - дебилы, то следует автоматически принять, что те же дебилы голосовали за него пять лет назад. Просто пока "дебилы" голосовали за нужного кандидата, все было в порядке, и никакого ужаса от "необходимости жить в одной стране с вот этими вот" сторонники президента не испытывали.

Я не симпатизирую Зеленскому, не голосовала за него и не собиралась голосовать за него во втором туре. Я надеялась, что провальный первый тур даст президенту такой сигнал, который проигнорировать просто не выйдет. Тройка за контрольную, которую можно исправить уже только на экзамене.

Но сейчас я с некоторым ужасом вижу, что никто ничего исправлять не собирается - "пренебречь, вальсируем".

Лёша Филановский:

Каждый постсоветский руководитель в какой-то момент проникается убеждением, что его правление прекрасно, его деяния велики, а сам он гениален. В данном случае мы имели возможность наблюдать, как это мнение захватило штаб Порошенко и всех его сторонников.

Кампания велась с позиции “Порошенко очень много сделал для страны, его вклад нельзя переоценить, если он уйдет страна окажется на грани краха, и если в его каденцию и были огрехи, но они незначительны и теряются на фоне сделанного”.

При этом, штабом была высказана гипотеза, что это абсолютная истина, которая понятна умным людям, и которую следует донести до всех остальных.

Для Порошенко было выбрано очень удачное с точки зрения любого рынка позиционирование “лидирующего бренда, который однозначно лучше конкурента”, однако это позиционирование нуждается в мощном доказательстве - том, что в маркетинге называется RTB - reason to believe. По мнению штаба основанием для доверия должна была стать деятельность президента на его посту.

И вот тут был допущен элементарный просчет, который сделал нереализуемой всю стратегию. Большая часть населения Украины по состоянию на 2019 год оценивает деятельность Порошенко на посту президента негативно, и имеет для этого определенные основания. Это не секретные данные - информацию о негативной оценке можно было видеть во всех волнах исследований.

Что следовало с этим сделать? Выяснить (путем все тех же исследований) главные причины недовольства, и попытаться в ходе кампании их купировать (реальными действиями и обещаниями).

Судя по всему, это исследование проведено не было, или его результаты были проигнорированы. В результате, кампания была проведена на тезисе, приведенном выше “Порошенко - лучший лидер для Украины сегодня”, а вместо RTB было предложено сакраментальное sapienti sat.

Данная стратегия была благодарно воспринята симпатиками Порошенко, которые, как хорошее электоральное ядро, считали посыл, удовлетворились RTB, и были дополнительно подкреплены убеждениями в том, что именно они наиболее зрелая, умная, продвинутая и ответственная часть избирателей. Таких симпатиков набралось 15 - 20%, и теоретически этого могло бы хватить для победы, например, над Тимошенко. Однако, все карты спутал фактор других кандидатов, и в частности, Зеленского, для победы над которым 15 - 20% было уже недостаточно.

Тем не менее, увидев потолок, и увидев, что он слишком низкий, Порошенко и его штаб, не изменили стратегию, а встретившись с реальность, решили сломать ее через колено. Штаб и симпатики Порошенко не нашли ничего лучшего, как сказать людям, которые не нашли для себя RTB, и соответственно, сочли позиционирование “Порошенко - лучший лидер” нерелевантным, что они просто глупы и ничего не понимают в жизни. Любой маркетолог знает, что нет лучшего способа убить бренд, чем показать потребителю, что его считают идиотом. Вероятно, в штабе Порошенко не было маркетологов.

Единственным тезисом, который прокачивался все активнее, стало “попытайтесь в меру своих сил понять, как много сделал для страны Порошенко”. Увенчалось все сакраментальным “думай” и “голосуй не по приколу”. Эти две коммуникации наиболее ярко показали, насколько симпатики Порошенко не понимают реальных потребностей и запросов общество, и насколько Порошенко не готов вести диалог с кем-либо, кто его не поддерживает.

Борислав Берёза:

О штабе Порошенко можно говорить что-угодно, но нельзя не отдать им должного. Они смогли вывести Порошенко во второй тур, что большинству украинского политикума казалось нереальным еще 4 месяца назад. И это очень крутое достижение. Главное, чего добился штаб Порошенко - это мобилизация своего электората и формирование для 16% образа Порошенко, как единственного кандидата. Но тут они загнали свой электорат в ловушку. Потому, что предлагая своему электорату Порошенко, как лучшего кандидата и Главнокомандующего, они фактически попутно объявили его единственным, кто будет противостоять Путину. Понимаете? Раз он единственный, то все остальные либо пропутинские, либо будут договариваться с Путиным. И возможно, что на коленях. Этот тезис начали технологически вбивать электорату. Так Порошенко стал единственной альтернативой для 16%, а все остальные в их голове превратились в гарантированных могильщиков независимой Украины.

Дальше началось расчеловечение всех остальных кандидатов. Например Зеленского начали демонизировать, называя клоуном, марионеткой, малоросом и другими эпитетами, которые должны были подорвать доверие к нему. Штаб Порошенко предлагал представить, как комично Зеленский будет смотреться на должности Главнокомандующего, а их технологи запустили информационную кампанию о том, что армия его не признает. И симпатики действующего президента приняли это, как бесспорную аксиому. Но результаты голосования показали, что что солдаты не воспринимают Зеленского, как чуждого им. Так, по итогам подсчетов голосов на 73-х спецучастках военнослужащие проголосовали следующим образом: Порошенко – 11580 голос, а за Зеленский – 11255 голосов. Разница в 355 голосов. Практически равный результат, но Порошенко действующий президент и главнокомандующий, а Зеленский лишь кандидат и комик. Но очень популярный кандидат. И все бы это можно было списать на предвыборные технологии если бы установки про малороса и Бениного клоуна не продолжали жить в голове у сторонников Порошенко, которые не поняли главной своей проблемы. В первом туре голосовали не за Зеленского, а против Порошенко и того, что происходило при нем. Негатив перевесил весь позитив, который ушел на второй план.

Николай Митрохин:

Еще весной 2016, после трехнедельных исследований в Южной Украине (от Измаила до Запорожья) мне стало ясно, что в стране существует запрос на проевропейского политического лидера, который будет представлять русскоговорящих (их проукраинского большинства, а не пророссийского меньшинства), но не раздражать и украиномовных. На тот момент было два потенциальных кандидата – Саакашвили и Тимошенко. Темпераментный Саакашвили, который к тому же был чужаком - всё быстро провалил. Тимошенко тогда активно набирала (восстанавливала) популярность и к 2018 г. стала абсолютным лидером прогнозов. Однако за русскоязычие она никак не вступалась, что было её стратегической ошибкой. Как и использование "Деда" - Филарета в предвыборном съезде. В результате Зеленский идеально встроился в имеющуюся нишу. Тем более, что Порошенко в 2017-м отчего-то решил сменить имидж отца нации и стать на втором сроке президентом Западной Украины, где проживает всего 22 процента населения страны. Последние две его кампании - языковая и за Томос, показали, что он хочет стать президентом даже на Западной Украины, а Галиции, что, собственно, и произошло.

Валерий Коровин:

Дискурс Порошенко - это повестка украинских меньшинств, которая противна большинству, но очень заразна, так как из-за постоянного медиа-прессинга создаётся ложное впечатление, что она является меинстримом. Порошенко же должен всё это повторять, т.к. он заложник ситуации, а трансляция русофобии - условие его поддержки со стороны американских глобалистов (антиглобалист Трамп его не поддерживает).

На самом деле, не смотря на официальную пропаганду, симпатии масс распределены с точностью до наоборот. Большинство на Украине против НАТО и даже ЕС, не поддерживает АТО, с симпатией относится к России и даже лично Путину, и терпеть не может украинствующую деревенщину, понаехавшую с хуторов.

Зеленского поддержали именно потому, что он не имел ко всему этому никакого отношения, и при этом, был медийно раскручен, то есть известен каждому (в отличие от оппозиционных пророссийских кандидатов, известных только узкой политизированной прослойке).

Однако не исключено, что для Зеленского всё происходящее - очередное шоу, и он всерьёз не собирается претендовать на победу, не знает, что такое власть и что с ней делать, а деньги чувствует и понимает гораздо лучше. Но именно он сегодня может реально убрать Порошенко с Украины.

Если же он решит бороться за власть всерьёз и действительно собрался бросить вызов Порошенко, ему, помимо всего вышеизложенного, желательно было бы блокироваться с Юлией Тимошенко, предложив ей, например, пост премьер-министра. У неё опыт, понимание ситуации, гибкость и реальная ненависть к Порошенко, что очень важно для победы.

Сама Тимошенко допустила те же самые ошибки, которые сейчас надо не совершить Зеленскому - НАТО, ЕС, АТО, возвращение Донбасса силой, русофобия и антироссийская риторика - а ведь без всего этого во втором туре могла бы уже быть она, и никакого Порошенко.

Дмитрий Литвин:

Очень любопытно наблюдать трагедию защитников Порошенко. Насколько же они так ничего и не поняли. Надеюсь, и не поймут.<...>

Нельзя врать каждый день, а потом надеяться, что сограждане примут это всё как правду в день голосования. Враньё может работать только там, где выборы ничего не значат, – вот в Беларуси, России или Узбекистане. Нельзя врать про инвестиционный бум, нельзя убивать Бабченко кетчупом, нельзя врать, что Гордеев и Рищук не причастны к убийству Гандзюк, нельзя врать, что против Медведчука просто нет полномочий. Все эти "нельзя" (а их уже очень много накопилось!) пошли на выборы и проголосовали против Порошенко.<...>

3) Защитники Порошенко так и не поняли, насколько бедной стала Украина. Фактически, голосование за Порошенко стало голосованием за всю власть, за весь её так сказать "реформаторский" опыт. Порошенко поддержали Гройсман, Турчинов, Парубий, все министры, кроме Авакова. За Порошенко топили каждый день первая вице-спикер Геращенко и легион депутатов, ему помогали мэры, главы областных администраций. И что это всё дало? Даже второе место уверенно не дало. Это честная оценка пяти лет управления.<...>

Порошенко ведёт кампанию в стиле Ельцина-1996. Голосуй или проиграешь. Но в чём принципиальное отличие? Ельцин в восприятии людей тогда действительно воплощал собой новую Россию по сравнению с образом старого режима, который олицетворял Зюганов. У Порошенко этого нет. Он тоже старый режим, пусть и с томосом, например. Ельцин, чтобы победить, уволил ключевых людей из своей команды – Коржакова, Барсукова и Сосковца. Порошенко собрал вокруг себя весь старый кошмар и даже реанимировал Медведчука, с которым играет в паре. Нельзя вести кампанию, как у Ельцина в 1996, и при этом не быть Ельциным.<...>

Зеленский это три элемента: 1) достали, причём настолько, что даже шоумен подходит 2) вы нас даже не представляете 3) нужны перемены. Порохоботы сейчас будут врать, что всё не так, но оно так. Если Зе продержится в этой рамке ещё три недели, он победит. Если у него начнётся головокружение от успеха, он из этой рамки выпадет. Победа Порошенко будет означать постепенный демонтаж правды в стране, как бы это странно ни звучало, и закончится примерно тем же, чем второй срок Ельцина, а именно: консервацией мафиозного государства. Этого нельзя допустить.

Макс Назаров:

Я не знаю каким образом во втором туре разрыв между Зеленским и Порошенко в 2,5 миллиона голосов может сократиться. Сложно представить кто из фанатов Тимошенко, Бойка или Гриценко будет голосовать за ПАП.

Но, знаю только одно, проиграла не только Юля Пете, проиграл путь выбранный после майдана. Все эти недореформы, недопатриоты, недоборцы с коррупцией и искатели руки кремля.

Нельзя пять лет строить новую систему, говорить, что это на будущие поколения, а самим тихонько грабить умножая усилия народа на ноль.

Это как купить конфеты, всей семье кричать, что это на новый год, а самому подъедать с чаем каждый вечер.

Спасибо, нажрались ваших конфет.

Денис Казанский:

Многие считают, что залог успеха Зеленского - поддержка телеканала 1+1, который с утра до вечера транслировал сериалы и юмористические шоу с его участием. Но как показывает практика, главное - не телеканал, а умение им пользоваться. Самый популярный в Украине канал - ТРК "Украина" Рината Ахметова - в режиме нон-стоп транслировал джинсу Ляшко и Вилкула, но это им, как видно, не помогло. У обоих слабые результаты. Откровенно неудачные выборы для обоих проектов Ахметова. Тот же Бойко сумел воспользоваться "Интером" намного эффективнее.

Вообще, эти выборы ознаменовали закат эры традиционных политтехнологий. Палатки, борды, стандартная джинса в СМИ, помпезные партийные съезды - все это еще работает, но уже с очень низким КПД. Время этих технологий прошло. Наконец-то прогресс дошел и до нас.

Главные триумфаторы выборов - Зеленский и Смешко - не вели традиционных предвыборных кампаний. Зеленский вообще отказался от любых дебатов и участия в ток-шоу, и появлялся на ТВ в основном в образе шоумена и актера. Заметно, что гораздо комфортнее он себя чувствовал в соцсетях, где часто записывал видеоблоги и обращения к своей аудитории. Причем, даже тут Зеленский использовал не традиционную площадку Фейсбука, а Инстаграм.

Зеленский - первый и единственный из всех украинских политиков, кто вообще может обойтись без телевизора. Охват его аудитории в соцсетях сопоставим с показателями среднего украинского телеканала. Короткий видеоблог в Инстаграме набирает по 700-800 тысяч просмотров, а отдельные видео - 1,5 млн. С такими показателями ему вообще можно не ходить на ток-шоу.

Леонид Сторч:

Самое потрясающее в триумфе Зеленского даже не то, что он, политик-дебютант, набрал в два раза больше голосов, чем действующий президент, а то, что за него проголосовали практически ВСЕ регионы Украины. Взгляните на карту: в выборах принимало участие 25 регионов (24 области и г. Киев). Зеленский набрал большинство голосов в 20 регионах (они отмечены на карте, естественно, зеленым цветом) включая и Киев, где работает Порошенко, и Одесскую обл., где Порошенко родился. А президент (бордовый цвет) победил только в двух областях, сравнявшись в этом плане с безнадежным Бойко (темно-синий цвет). Даже бОльшая часть Западной Украины осталась за Зеленским. Именно это я и имел в виду, говоря (в своем вчерашнем посте) о феномене Зеленского: Этнически не русский и не украинец, родом не с Западной Украины и не с Восточной, не последователь ни Православной церкви Украины, ни Украинской православной церкви МП и не католик, он способен привести Украину к общему политическому и культурному знаменателю и объединить украинцев в единое целое. И то, что сейчас карта Украины стала зеленой, и есть символ такого единения.

Если бы в Украине существовала Коллегия выборщиков, как в США, то от Порошенко и других кандидатов не осталось бы и мокрого места. И не слушайте тех, кто уверяет, будто украинцы голосуют не столько за Зеленского, сколько против своего бездарного президента и других обрыдших всем политиков. Если бы Зеленский тут был не при чем, то народ мог отдать свои голоса какому-нибудь Рачку, Чупею, Рекало или кому-то еще из кандидатского списка в почти 50 имен. Но ведь отдали-то именно ЗЕЛЕНСКОМУ!

Михаил Подоляк:

Подведём предварительные итоги. И они нам, увы, не понравятся. Потому что один из двух кандидатов, ради своей второй пятилетки, явно готов разрушить страну, устроить здесь тотальную «охоту на ведьм» и публично унижать оппонента...

... Так вот. Поддержка Зеленского равномерно распределись по стране. И это потрясающе круто. Внимательно посмотрите на карту. Потом ещё и ещё раз. Тогда как поддержка действующего пять лет Порошенко - это небольшой анклав в западной части страны. Почему только там? Потому что только там явно отказались от свободы и современной цивилизации ради мифов семнадцатого века и прочего вранья...

... Зеленский строил кампанию строго на позитиве. Никаких оскорблений. Никакого компромата. Тогда как ПА сразу после закрытия участков опять и на этот раз чудовищно оскорбил тех, кто против него проголосовал и тем более самого Зеленского. Ещё раз - действующий президент публично оскорбляет кандидата/лидера. Лихо). Что ещё нужно, чтобы понять, наконец, главное - именно это и есть суть действующего президента. Не уважение, но оскорбление. А потому дебаты с ним - категорически НЕ правильно. Это будет сплошная грязь. Так как у ПА одна тактика - провокации и попытки публичного унижения оппонента). Зачем на это идти? Если можно будет потом задать все юридические вопросы о марионетках?)...

... Часть его окружения практически УЖЕ начала кампанию страха. «Будем убивать тех, кто за Зеленского, лить литрами кровь и даже отдадим часть территории в 6-8 областей, но только не власть!» Ещё раз внимательно - окружение действующего президента открыто угрожает... собственной стране реальной Гражданской войной. Если мы не позволим им и дальше грабить, рассказывать сказки и пугать)...

... РФ сильно расстроена. На уровне элиты). Их категорически не устраивает расклад, при котором дальше Украина... без Порошенко... А потому ставка сделана на обман. И сам ПА, и его пропагандистская гвардия тупо смотрят на карту предпочтений, где в каждом (подчеркну - в каждом) регионе сильна поддержка Зеленского, что говорит о его потенциале объединения страны и... рассказывают о пророссийской реванше). Более омерзительных лжецов надо поискать...

... Вокруг Зеленского обязательно произойдёт позитивная консолидация. Не сразу, но точно. Иначе никак. Из чувства самосохранения ... страны. Потому что ПА реально будет угрожать стране тем, что уничтожит ее). Уничтожит иезуитски и цинично...

А теперь вывод, который многое объяснит... Если бы ПА улыбался, очень корректно высказывался о Зеленском, он смог бы... объединить вокруг себя многих. И это было бы страшно. Потому что улыбающийся человек - это всегда холодный рассудок и жесткость. Но его нынешний стиль - угрозы, крики, истерика - говорит о панике и... клоунаде. И он точно оттолкнет оставшихся адекватов. А это много больше 80%. Потому что адекватам не нужен кровавый сценарий. А ПА - это только такой сценарий). Не все сразу это поймут, но в итоге поймут обязательно...

Андрей Дихтяренко:

Все могло быть гораздо хуже - в случае если бы не выдвинулся Зеленский. По сути, ведь он отбирал голоса не у Порошенко, а у пророссийского Бойко и только потом у Юли (опять же, смотрю результаты по Донбассу, где Зеленский дышит Бойко в спину, а в Харькове опережает). И пусть те, кто сейчас морщат носы, "пакуют чемоданы", и рассуждают о 30 процентах "зебилов", просто представят себе второй тур "Бойко - Порошенко". А ведь сейчас видно, что это был реальный сценарий (на который, к слову, работали и политтехнологи П, потому что он обеспечивал стопроцентную победу их клиента). Который запускал в свою очередь выгодный России и самоубийственный для нас сценарий противостояния Запада и Востока.

Так что я хочу искренне поблагодарить Зеленского за его авантюру - может быть, как раз "зебилы" вчера отодвинули нашу "безнадежную страну" от края пропасти.

Впрочем, не все считают, что карта Порошенко бита окончательно.

Ренат Кузьмин:

Друзья, призываю не сильно радоваться итогам первого тура: Порошенко сейчас опасен, как никогда раньше. Фактически он «откусил» у каждого кандидата всего-то десятые доли процента, что в совокупности добавило ему те самые 3%, позволивших обойти Тимошенко. Как вы понимаете, никто по этому поводу возмущаться не будет: ни Вилкул, ни Бойко, ни Мураев с Рабиновичем. Вы же видите, как оппозиционный блок сработал на победу Порошенко? Ведь, если бы они пошли на выборы единой командой, то во втором туре были бы Зеленский с Бойко… Да и сомнительная победа Порошенко над Тимошенко, всего-то в 400 тыс. голосов, вызывает очень много вопросов, ведь произошло немыслимое: эти голоса дал Юго-восток — Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская области…

Карл Волох:

Самое сложное сейчас для Порошенко - понять, что одних только политтехнологий для победы во втором туре будет мало, что нужно искать союзов с теми, кого все это время игнорировал, и делиться с ними властью. С этим он до сих пор справлялся, скажем прямо, неважно - вспомним хоть, сколько просуществовала широкая постмайдановскаая коалиция с конституционным большинством.

Евгений Ихлов:

Любой нормальный политик на месте Зеленского сейчас предложил бы альянс Тимошенко и Викулу (как умеренному представителю «восточных» и русскоязычных) – для нокаутирующего удара по Порошенко.

Другое дело, что Зеленскому выражают симпатии, как новой фигуре, не связанной с истеблишментом.

А Тимошенко и Викул – это представители старых соперничающих политических структур: «оранжевых» и «регионалов», за которыми некие влиятельные политические силы и традиции 14 лет непрерывного противостояния, и они никак не могут считаться «символами обновления страны», даже если создадут временный альянс (в котором не имеющий партии Зеленский просто утонет).

Но отечественных условиях это приблизительно соответствует тому, как если бы в марте 2018 были честные выборы президента и в первом туре был бы результат: Навальный – 30%, Путин – 27%; Грудинин – 18%; Жириновский – 9%, Явлинский – 5%, Собчак – 3%...

И вот перед Навальным встал бы вопрос – создать ли ему стратегическую коалицию с Грудининым (и народно-патриотическими силами).

Хотя бы для того, чтобы избежать создания против себя «антидемократической» коалиции «державников» (Путин + парламентская оппозиция).

Тут проблема проблем: можно ли видя политические битвы под флагом борьбы с истеблишментом, брать в союзники опальную или недовольную часть истеблишмента или политического класса?

Ситуация как с Ельциным в 1990-91 годах (когда такой альянс был создан вокруг концепции суверенитета России).