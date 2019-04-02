Жители Магадана с конца марта проводят "тихий" протест

Жители Магадана начали "тихий" протест против закона об оскорблении власти. Об этом сообщает сайт "Сибирь.Реалии". Граффити и баннеры на эту тему появились в городе в марте, сразу после принятия закона.

На центральных улицах Магадана стали рисовать плакаты и оставлять надписи против ограничения свободы слова или социальной политики властей, сообщает администратор одного из городских сообществ.

За последнюю неделю на разных улицах Магадана появились надписи "За слово штраф – за свободу казнь!", "Мы помогаем Украине. Мы помогаем Сирии. Кто поможет нам!?", "У этой страны нет будущего" или комментарий "У нас свобода слова" на плакате с портретом человека с завязанным ртом, сообщают горожане.

В России 29 марта вступили в силу законы об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление власти и государственных символов в интернете.

Наказание за публикацию фейковых новостей предусматривает штраф от 100 тысяч до полумиллиона рублей. При повторном нарушении штраф для юрлиц может достигать полутора миллионов рублей. За оскорбление власти и госсимволов граждане наказываются штрафом до 100 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток.

С призывом отклонить законопроекты выступал президентский Совет по правам человека и другие правозащитные организации, посчитав их проявлением цензуры.