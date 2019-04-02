В Югре наказали сотрудников больницы, хранивших детское питание в морге

Шесть сотрудников городской больницы Югорска привлечены к дисциплинарной ответственности за хранившееся в морге просроченное детское питание. Об этом сообщило ТАСС.

В региональном департаменте здравоохранения сказали, что такое решение принято по результатам контрольной проверки закупок и условий хранения детского питания в Югорске.

Свою проверку также продолжают региональное управление МВД и Югорская прокуратура межрайонная прокуратура. Её результаты будут позже.

Ранее в Югорске в здании морга при городской больнице был найден склад просроченного детского питания. Там хранилось около 3 тонн детского питания и каш на сумму в полтора миллиона рублей. Информацию об этом сообщил депутат думы города Антон Пантин.Известно, что срок годности питания вышел в сентябре-октябре 2018 года. Депутат предполагает, что оно специально закупалось с подходящим к истечению сроком годности, и это может говорить о коррупционной схеме закупок в Югорской городской больнице.

В департаменте общественных и внешних связей Югры заявили, что в здании, где находится морг, размещены в том числе и складские помещения. Они отделены от больницы. В одном из них "временно хранились продукты питания с истекшим сроком годности, предназначенные для утилизации".