Во Владимире задержан координатор проекта Gulagu.net Борис Ушаков

Во Владимире задержан координатор правозащитного проекта Gulagu.net Борис Ушаков. Об этом в ночь на вторник сообщил в своём фейсбуке основатель проекта Владимир Осечкин. По утверждению Осечкина, владимирского активиста задержали сотрудники ФСБ и полиции. Где находится Ушаков сейчас — неизвестно.

Правозащитник сообщил о своем задержании по телефону в понедельник. По его словам, он был вызван следователем Следственного комитета на ознакомление с результатами экспертиз по одному из уголовных дел. У здания СК его задержали четверо сотрудников полиции и один сотрудник ФСБ, они усадили его в машину и увезли во владимирское управление МВД.

По утверждениям источника Осечкина, сейчас на задержанного правозащитника оказывается давление представителями правоохранительных органов, они угрожают подбросить ему наркотики. Что они требуют от задержанного — не сообщается.

Осечкин связывает инцидент с работой Ушакова по раскрытию дел с пытками в российских колониях. В марте Ушаков заявлял о покушении на себя. Он утверждает, что ему неоднократно поступали угрозы.