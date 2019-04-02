По делу о взрыве в Петербурге вину не признали 10 из 11 обвиняемых

Десять из одиннадцати обвиняемых по делу о взрыве в метро Санкт-Петербурга отказались признать вину на выездном заседании Московского окружного военного суда. Об этом сообщает агентство ТАСС, не уточняя имя и позицию одиннадцатого обвиняемого.

На скамье подсудимых находится предполагаемый организатор теракта Аброр Азимов и еще десять человек, которых следствие считает соучастниками преступления. Их обвиняют в терроризме и незаконном обороте оружия. В июле прошлого года им также вменили участие в запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад".

3 апреля 2017 года в метро Петербурга произошел взрыв. Погибли 16 человек, в том числе предполагаемый смертник. Пострадали более 100 человек. Следствие считает, что взрыв совершил Акбаржон Джалилов, 22-летний уроженец Киргизии с российским гражданством. Обвиняемыми по делу проходят 11 человек, все они арестованы.