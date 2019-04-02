В Архангельской области задержан ещё один противник свалки в Шиесе

В городе Котлас Архангельской области задержали местного жителя Вячеслава Григорянца, который протестует против незаконного строительства свалки для московского мусора на станции Шиес. Об этом сообщает "Новая газета".

Это уже второй задержанный по делу об избиении экскаваторщика, протаранившего вагончик, где ночевали перекрывшие дорогу на полигон активисты. Ранее был задержан Валерий Дзюба, которому суд уже назначил домашний арест сроком на 2 месяца с запретом приближаться ближе чем на километр к станции Шиес.

При этом, по словам свидетелей, Григорьянц находился за несколько сот метров от места, где произошёл конфликт активистов с экскаваторщиком, пишет "Новая газета".

В ночь на 15 марта домик протестующих против мусорного полигона активистов был снесён техникой. Пострадали два человека. В возбуждении дела против самого водителя экскаватора полиция отказала.

На станции Шиес Ленского района Архангельской области с июля идёт строительство полигона для московского мусора. В течение 20 лет в Шиес собираются привезти 10 с половиной тонн мусора. Предполагается, что это будут брикеты, упакованные в пластик. Шиес расположен в возвышенной и заболоченной местности, откуда около 150 ручьев стекают в реку Вычегда, которая впадает в Северную Двину, а та несет воды в Баренц-регион. Местные активисты опасаются, что складирование здесь отходов приведет к экологической катастрофе и международному скандалу.

Сейчас на станции Шиес вырублено более 30 гектаров леса, всего планируют вырубить 300 гектаров – площадь в 15 раз больше, чем полигон Ядрово в Подмосковье.

Местные жители настаивают, что строительство незаконно.

С августа в Архангельской области не прекращаются митинги и другие акции протеста против ввоза московского мусора в регион.