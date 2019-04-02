Основная версия заражения суворовцев эхинококкозом – пищевая

Основные версии массового заражения курсантов Ульяновского суворовского училища эхинококкозом связаны с организованным приемом пищи. Об этом говорится в ответе Главной военной прокуратуры на запрос депутата Госдумы Алексея Куринного.

В документе, который депутат разместил на своей странице в Фейсбуке, главный военный прокурор Валерий Петров сообщает, что следствие отрабатывает три основные версии источника заболевания: поставка в училище зараженных продуктов питания (овощей, фруктов, мяса с личинками эхинококка); недостаточная термическая обработка мяса и нарушение санитарных правил при мытье продуктов; умышленные действия по заражению пищи во время ее приготовления в столовой.

Сразу после вспышки заболевания в училище Министерство обороны поспешило исключить пищевую версию заражения. "Источником заражения являются инфицированные собаки", – заявил в начале февраля начальник главного военно-медицинского управления МО Дмитрий Тришкин.

Офицеры училища попытались возложить вину и на самих воспитанников, вбросив версию, что те заразились через употребление наркотической смеси насвай. Однако начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Ульяновской области Диляра Хакимова отвергает эту версию заражения.

По её словам, статистики связи между употреблением насвая и заболеванием эхинококкозом нет. Насвай употребляет молодежь, и если бы он являлся источником передачи возбудителей, у нас бы полстраны заболело. "Ну не специально же выращивали возбудителя?" – сказала она в телефонном интервью.

Вспышка заболевания эхинококкозом в Ульяновском суворовском училище зафиксирована в конце января при плановом обследовании курсантов выпускного класса. Первоначально паразитарные кисты были обнаружены у 26 человек. При дальнейшем обследовании число заболевших росло и сегодня составляет 54 человека, включая выпускников училища. Все они признаны потерпевшими по уголовному делу, возбужденному по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. В связи со сложностью дела оно передано в военное следственное управление Следственного комитета России по Центральному военному округу. Им занимается бригада из 14 следователей.