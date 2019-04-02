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В военной академии Можайского в Петербурге произошел взрыв

Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского

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Четыре человека получили ранения в результате взрыва в Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает сообщает агентство "Интерфакс".

Причина взрыва пока неизвестна. Издание "База" сообщает, что взрыв произошёл через несколько минут после того как в здании была объявлена эвакуация.

По данным анонимного-телеграм канала 112, взрыв произошёл после обнаружения в здании неизвестного устройства. По утверждению издания, среди пострадавших — двое преподавателей академии.

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