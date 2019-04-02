В "Бутырке" умер заключённый, жаловавшийся на угрозы

В московском следственном изоляторе "Бутырка" умер заключённый, который за несколько дней до этого жаловался на угрозы и вымогательство у него денег. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, который уже обратился в столичную прокуратуру с требованием провести проверку.

По словам Мельникова, к нему обратился адвокат содержавшегося в "Бутырке" Баграта Багиняна, которого обвиняли в незаконном обороте наркотиков. Защитник рассказал, что за несколько дней до смерти Багинян был переведен сотрудниками СИЗО в другую камеру, после чего его родственникам стали поступать СМС и звонки с требованием денег и угрозами. Затем уже сам обвиняемый позвонил родным и, попросив денег, сказал, что "хочет выйти из изолятора живым".

Мельников также уточнил, что, по словам адвоката Багиняна, на теле умершего были обнаружены множественные следы насилия.

В Федеральной службе исполнения наказаний эту информацию опровергают. Представитель ведомства сообщил агентству "Интерфакс", что причиной смерти заключённого, которую констатировали медперсонал СИЗО и приехавшие врачи скорой помощи, стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, а на теле Багиняна никаких телесных повреждений зафиксировано не было. ​

Однако адвокат Багиняна считает, что руководство изолятора не дает необходимую информацию, чтобы скрыть нарушения. В свою очередь, секретарь ОНК Мельников отмечает, что две недели назад из медико-санитарной части "Бутырки" в суд были предоставлены справки об удовлетворительном состоянии здоровья Багиняна, в том числе - об отсутствии у него заболеваний сердца.