Госдума рассмотрит смягчение муниципального фильтра на выборах

В Госдуму внесён законопроект о смягчении муниципального фильтра на губернаторских выборах.

Его авторы, депутаты от ЛДПР Михаил Дегтярёв и Алексей Диденко, предложили, чтобы кандидаты в главы регионов собирали для своего выдвижения не более 5% подписей местных депутатов. Сейчас им, в зависимости от региона, нужно заручиться поддержкой от 5% до 10% депутатов. Второе значение действует в одиннадцати регионах.

Муниципальный фильтр на губернаторских выборах действует в России с 2012 года. Кандидаты от оппозиции, а также независимые кандидаты, неоднократно жаловались на то, что с помощью этого фильтра "Единая Россия" не пускает на выборы конкурентов.

В прошлом году смягчить муниципальный фильтр предложила глава ЦИК Элла Памфилова, после чего идею одобрили в администрации президента.