Бывший вице-президент Байден подозревается в домогательствах

Жительница Коннектикута обвинила бывшего вице-президента США Джо Байдена в непристойном поведении. Телеканал CNN отметил, что Байден позволял себе фривольности, которые могут быть свойственны лишь "отцу семейства", но никак не политку во время исполнения служебных обязанностей.

"В этом не было сексуального подтекста, но он схватил меня за голову, положил руку мне на шею и притянул меня к себе, чтобы потереться носами", так описала события десятилетней давности 43-летняя Эми Лаппос из Коннектикута. Тогда она вместе с Байденом участвовала в мероприятии по фандрайзингу. "Он был вице-президентом, а я никем", – так женщина объяснила, почему не выступила с обвинениями сразу после инцидента, отмечает Би-би-си.

Байден ныне рассматривается как наиболее вероятный кандидат в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года, хотя он не делал об этом никаких официальных объявлений. За последние несколько дней 76-летнему Байдену уже второй раз припоминают случаи неподобающего поведения с женщинами.

Бывший вице-президент в администрации Барака Обамы дважды пытался баллотироваться в президенты – в 1998 и в 2008 году.



Согласно мартовскому исследованию университета Монмута, отдать голос за него готовы 28% зарегистрированных избирателей-демократов. Ближайшего оппонента – сенатора Берни Сандерса могут поддержать 25%.