Правительство отрежет 140 гектаров земли от территории заповедника "Лосиный остров" у границы Москвы для строительства новой дороги. На этом месте будет построен 19-километровый отрезок дублёра Щёлковского шоссе. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проект постановления, разработанный Министерством природы.

Лосиный остров — один из первых национальных парков на территории России. Большая часть леса расположена на территории Москвы, часть — на территории области. Министерство природы и занимающийся строительством дорог Росавтодор обсуждают выделение земли на территории строительства заповедника как минимум с 2013 года.

Щёлковское шоссе — одно из самых загруженных в Москве. В исследования сервиса "Яндекс.Пробки" в ноябре 2017 года дорога называлась среди аутсайдеров по средней скорости движения по трассе. Проект расширения трассы за счёт заповедника поддержали губернатор Московской области Андрей Воробьёв, премьер-министр России Дмитрий Медведев и спецпредставитель Путина по экологии Сергей Иванов.