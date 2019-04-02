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От заповедника "Лосиный остров" под Москвой отрежут 140 га земли для строительства шоссе

"Лосиный остров"

Правительство отрежет 140 гектаров земли от территории заповедника "Лосиный остров" у границы Москвы для строительства новой дороги. На этом месте будет построен 19-километровый отрезок дублёра Щёлковского шоссе. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проект постановления, разработанный Министерством природы.

Лосиный остров — один из первых национальных парков на территории России. Большая часть леса расположена на территории Москвы, часть — на территории области. Министерство природы и занимающийся строительством дорог Росавтодор обсуждают выделение земли на территории строительства заповедника как минимум с 2013 года.

Щёлковское шоссе — одно из самых загруженных в Москве. В исследования сервиса "Яндекс.Пробки" в ноябре 2017 года дорога называлась среди аутсайдеров по средней скорости движения по трассе. Проект расширения трассы за счёт заповедника поддержали губернатор Московской области Андрей Воробьёв, премьер-министр России Дмитрий Медведев и спецпредставитель Путина по экологии Сергей Иванов.

  • Проект постановления правительства так же присоединяет к национальному парку ряд подмосковных лесов, пишет "Коммерсантъ".
  • В 2010 году вырубка леса у подмосковных Химок для строительства участка трассы Москва–Санкт-Петербург вызвало протесты со стороны эколов и местных жителей. После разгрома защитников леса неизвестными тогдашний президент Дмитрий Медведев приостановил строительство дороги. Позднее трасса была построена на том же месте.

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