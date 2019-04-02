Совет Европы опубликовал данные о заключённых в европейских тюрьмах

Совет Европы опубликовал 2 апреля новые данные о местах лишения свободы в европейских государствах в период, завершившийся в конце января 2018 года.



Российские тюрьмы оставались на первом месте по количеству заключённых: 602 176 человек. Это на 6,2% меньше, чем в 2015 году, когда в местах лишения свободы на территории России содержались 642 470 человек.



Вторую позицию занимают тюрьмы Англии и Уэльса: 84 373 человека. За ними следуют Польша (около 74 тысяч заключённых), Франция (около 70 тысяч), Германия (64 тысячи).



Доля заключённых на 100 тысяч жителей по-прежнему выше всего в России: 418 на 100 тысяч, в то время как в Азербайджане – 235, Литве – 235, Чехии – 209. В Нидерландах, Швеции, Дании, Словении и Норвегии доля заключённых на 100 тысяч жителей – от 51 (Финляндия) до 65 (Норвегия).